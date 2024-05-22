Названы последствия при установке нештатной АКБ

Эксперт объяснил, чем чревата для автомобиля установка нештатного аккумулятора

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Использование нештатного аккумулятора (АКБ) в автомобиле может нанести значительный ущерб бортовой электронике и даже двигателю. Об этом сообщил продакт-менеджер компании ENERGON Дмитрий Николаевич в интервью "Известиям".

"Одной из самых частых проблем при установке является неправильное подключение плюсового и минусового проводов. Такая ошибка может вызвать выход из строя предохранителей системы управления двигателя, генератора и силового провода стартера. В зависимости от марки автомобиля, ремонт может обойтись в сотни тысяч рублей", — предупредил эксперт.

Кроме того, возможен обрыв внутренней цепи аккумулятора из-за некачественной контактной сварки. Если обрыв произойдет во время движения, последствия могут быть катастрофическими — пострадает вся бортовая электроника или двигатель, отметил Николаевич.

"Неправильная установка аккумулятора может привести к утечке кислоты, что опасно для здоровья человека и окружающей среды. Утечка электролита может происходить по разным причинам, одной из которых является повреждение корпуса АКБ", — объяснил он.

Также возможными причинами могут быть заводской брак аккумулятора или повреждения, вызванные сильной вибрацией при некачественной установке. Кроме того, при исправной работе генератора и кипении аккумулятора возможна утечка электролита из-за сульфатации пластин, подчеркнул эксперт.

Использование таких батарей опасно не только для автомобиля, но и для его владельца, так как пары серной кислоты могут вызвать отравление, кровотечения ЖКТ, спазмы легких и асфиксию, а сама кислота — ожоги кожи. Ущерб от утечки раствора серной кислоты или взрыва аккумулятора может быть непоправимым, резюмировал Николаевич.