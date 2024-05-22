Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отар Кушанашвили назвал топ-3 своих любимых российских звёзд
Центробанк подсчитал доходность негосударственных пенсионных фондов
Зачем отказаться от соломинок: влияние на здоровье и красоту
Болельщики "Динамо" уже купили на игру в Краснодаре более 2,5 тысяч билетов
Кинокритик Роман Григорьев заявил, что Полина Гагарина — прекрасная актриса
Диетолог Макиша: петрушка является самой полезной зеленью для домашнего выращивания
Аргентинский соус чимичурри: как приготовить дома
"СберСтрахование жизни": 78% россиян отслеживают свои расходы и доходы
В Крыму возрождают традиционную локаворскую кухню
Названы последствия при установке нештатной АКБ

Эксперт объяснил, чем чревата для автомобиля установка нештатного аккумулятора

1:56
Авто

Использование нештатного аккумулятора (АКБ) в автомобиле может нанести значительный ущерб бортовой электронике и даже двигателю. Об этом сообщил продакт-менеджер компании ENERGON Дмитрий Николаевич в интервью "Известиям".

"Одной из самых частых проблем при установке является неправильное подключение плюсового и минусового проводов. Такая ошибка может вызвать выход из строя предохранителей системы управления двигателя, генератора и силового провода стартера. В зависимости от марки автомобиля, ремонт может обойтись в сотни тысяч рублей", — предупредил эксперт.

Кроме того, возможен обрыв внутренней цепи аккумулятора из-за некачественной контактной сварки. Если обрыв произойдет во время движения, последствия могут быть катастрофическими — пострадает вся бортовая электроника или двигатель, отметил Николаевич.

"Неправильная установка аккумулятора может привести к утечке кислоты, что опасно для здоровья человека и окружающей среды. Утечка электролита может происходить по разным причинам, одной из которых является повреждение корпуса АКБ", — объяснил он.

Также возможными причинами могут быть заводской брак аккумулятора или повреждения, вызванные сильной вибрацией при некачественной установке. Кроме того, при исправной работе генератора и кипении аккумулятора возможна утечка электролита из-за сульфатации пластин, подчеркнул эксперт.

Использование таких батарей опасно не только для автомобиля, но и для его владельца, так как пары серной кислоты могут вызвать отравление, кровотечения ЖКТ, спазмы легких и асфиксию, а сама кислота — ожоги кожи. Ущерб от утечки раствора серной кислоты или взрыва аккумулятора может быть непоправимым, резюмировал Николаевич.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Ксению Собчак восхитили фотографии Анны Пересильд
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Когда лучше поливать огурцы и помидоры: утром или вечером
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Аргентинский соус чимичурри: как приготовить дома
"СберСтрахование жизни": 78% россиян отслеживают свои расходы и доходы
В Крыму возрождают традиционную локаворскую кухню
Гели для очищения: их функции, целевая аудитория и как сделать выбор
Эксперты рассказали, умеют ли кошки лечить людей
Анна Хилькевич сымитировала схватки на съёмочной площадке
Как ухаживать за петунией?
Владелец таксопарка раскрыл, почему таксисты переходят на китайские машины
Ученые разработали анализ на продолжительность жизни
Пять упражнений, которые улучшат показатели любого бегуна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников