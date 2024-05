Как новые тарифы США могут поставить крест на зелёном будущем? XPeng заявляет о рисках

Китайский производитель электромобилей XPeng выразил обеспокоенность в связи с новыми американскими тарифами на китайские электромобили, заявив, что это может негативно сказаться на достижении целей углеродной нейтральности и перехода к зелёной энергии.

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0