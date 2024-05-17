Как новые тарифы США могут поставить крест на зелёном будущем? XPeng заявляет о рисках

XPeng раскритиковал новые американские тарифы на китайские электромобили

Китайский производитель электромобилей XPeng выразил обеспокоенность в связи с новыми американскими тарифами на китайские электромобили, заявив, что это может негативно сказаться на достижении целей углеродной нейтральности и перехода к зелёной энергии.

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Брайан Гу, сопрезидент XPeng, подчеркнул, что такие меры приведут к повышению стоимости продукции, хотя пока это не затрагивает XPeng напрямую. Он выразил надежду на то, что в будущем американский рынок станет более открытым для глобальной конкуренции.

В связи с усилением конкуренции на внутреннем рынке Китая и снижением спроса, XPeng и другие китайские автопроизводители активно расширяют своё присутствие за рубежом, в том числе в Гонконге, где компания начала продажи новых моделей SUV G6 и флагманской семиместной модели X9 в партнёрстве с малайзийской компанией Sime Darby Motors.

Компания также вышла на рынки Нидерландов, Норвегии, Германии и недавно объявила о планах входа на рынки Италии, Великобритании и Франции, несмотря на предстоящие тарифные изменения.