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Как новые тарифы США могут поставить крест на зелёном будущем? XPeng заявляет о рисках

XPeng раскритиковал новые американские тарифы на китайские электромобили

Авто

Китайский производитель электромобилей XPeng  выразил обеспокоенность в связи с новыми американскими тарифами на китайские электромобили, заявив, что это может негативно сказаться на достижении целей углеродной нейтральности и перехода к зелёной энергии.

XPeng раскритиковал новые американские тарифы на китайские электромобили
Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0

Брайан Гу, сопрезидент XPeng, подчеркнул, что такие меры приведут к повышению стоимости продукции, хотя пока это не затрагивает XPeng напрямую. Он выразил надежду на то, что в будущем американский рынок станет более открытым для глобальной конкуренции.

В связи с усилением конкуренции на внутреннем рынке Китая и снижением спроса, XPeng и другие китайские автопроизводители активно расширяют своё присутствие за рубежом, в том числе в Гонконге, где компания начала продажи новых моделей SUV G6 и флагманской семиместной модели X9 в партнёрстве с малайзийской компанией Sime Darby Motors.

Компания также вышла на рынки Нидерландов, Норвегии, Германии и недавно объявила о планах входа на рынки Италии, Великобритании и Франции, несмотря на предстоящие тарифные изменения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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