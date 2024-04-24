Остановили у торгового центра: когда проезд под запрещающий знак влечет лишение прав

В ГИБДД раскрыли способ избежать лишения прав за проезд под кирпич

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Вопрос об отстранении от вождения за проезд под запрещающий знак в некоторых ситуациях может спровоцировать дискуссии. Ведь иногда за проезд под такой знак сотрудники дорожно-патрульной службы могут выписать штраф, как за нарушение правил встречного движения.

Фото: Wikipedia by Alex Rodríguez Santibáñez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Представитель Государственной инспекции безопасности дорожного движения в интервью для сайта njcar.ru объяснил, что делать, если патруль остановил водителя на парковке у торгового центра, обвинив в проезде под запрещающий знак.

Знак "Въезд запрещен", который часто называют "кирпичом", устанавливают в разных ситуациях: на участках с односторонним движением, чтобы предотвратить въезд навстречу потоку, а также для организации отдельных въездов и выездов на парковки, территории автозаправочных станций и т. д.

Большинство водителей уверены, что нарушение этого знака влечет штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав согласно части 3 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях.

Однако это правило применимо только в специфических случаях, например, при въезде на дорогу с односторонним движением или на встречную полосу многополосной дороги. Для всех остальных нарушений, связанных с знаком 3.1 "кирпич", лишение прав не предусмотрено, например, когда знак установлен на въезде на прилегающую территорию, как это часто бывает на выездах с АЗС или торговых центров для предотвращения въезда против потока.

В таких случаях предусмотрен штраф в размере 500 рублей согласно части 1 статьи 12.16 КоАП.

Кроме того, важно уточнить, признается ли парковка частью проезжей части или она считается прилегающей территорией. Если парковка является частью проезжей части, полиция имеет право действовать в рамках КоАП. Если же парковка считается прилегающей территорией, знаки на ней не имеют юридической силы, и водители не обязаны им следовать.

Таким образом, лишение прав за проезд под запрещающий знак на парковке возможно только если данная территория признана проезжей частью по кадастровому плану.