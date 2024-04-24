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Остановили у торгового центра: когда проезд под запрещающий знак влечет лишение прав

В ГИБДД раскрыли способ избежать лишения прав за проезд под кирпич

2:23
Авто

Вопрос об отстранении от вождения за проезд под запрещающий знак в некоторых ситуациях может спровоцировать дискуссии. Ведь иногда за проезд под такой знак сотрудники дорожно-патрульной службы могут выписать штраф, как за нарушение правил встречного движения.

В ГИБДД раскрыли способ избежать лишения прав за проезд под кирпич
Фото: Wikipedia by Alex Rodríguez Santibáñez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Представитель Государственной инспекции безопасности дорожного движения в интервью для сайта njcar.ru объяснил, что делать, если патруль остановил водителя на парковке у торгового центра, обвинив в проезде под запрещающий знак.

Знак "Въезд запрещен", который часто называют "кирпичом", устанавливают в разных ситуациях: на участках с односторонним движением, чтобы предотвратить въезд навстречу потоку, а также для организации отдельных въездов и выездов на парковки, территории автозаправочных станций и т. д.

Большинство водителей уверены, что нарушение этого знака влечет штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав согласно части 3 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях.

Однако это правило применимо только в специфических случаях, например, при въезде на дорогу с односторонним движением или на встречную полосу многополосной дороги. Для всех остальных нарушений, связанных с знаком 3.1 "кирпич", лишение прав не предусмотрено, например, когда знак установлен на въезде на прилегающую территорию, как это часто бывает на выездах с АЗС или торговых центров для предотвращения въезда против потока.

В таких случаях предусмотрен штраф в размере 500 рублей согласно части 1 статьи 12.16 КоАП.

Кроме того, важно уточнить, признается ли парковка частью проезжей части или она считается прилегающей территорией. Если парковка является частью проезжей части, полиция имеет право действовать в рамках КоАП. Если же парковка считается прилегающей территорией, знаки на ней не имеют юридической силы, и водители не обязаны им следовать.

Таким образом, лишение прав за проезд под запрещающий знак на парковке возможно только если данная территория признана проезжей частью по кадастровому плану.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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