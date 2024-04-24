Перед тем как отправиться в путешествие, прочтите это: как за один день подготовить автомобиль к лету

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Автоэксперты объяснили, как подготовить авто к отпуску

2:04
Авто

Лето — время отдыха на даче, у моря и в путешествиях, когда автолюбители активно используют свои машины. Специалисты aif.ru поделились рекомендациями, на что следует обратить внимание при подготовке автомобиля к летним поездкам.

Автоэксперты объяснили, как подготовить авто к отпуску
Фото: flickr.com by Николас А. Тонелли is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Основы подготовки

Первым шагом в подготовке является визуальный осмотр автомобиля. Автоэксперт Сергей Данилов подчеркивает, что это крайне важно, особенно если машина не использовалась зимой или эксплуатировалась редко. Особое внимание следует уделить проверке технических жидкостей: нужно осмотреть машину снизу на предмет утечек и при необходимости пополнить жидкости или устранить проблему. Важно также проверить состояние резиновых элементов подвески и других компонентов на предмет трещин и заменить их при необходимости.

Техническое обслуживание

Эксперт по подбору автомобилей Сергей Логинов настаивает на проведении техобслуживания: замене шин, моторного масла и масляного фильтра, а также воздушных фильтров. После зимы фильтры могут быть засорены солью и песком, что особенно критично перед длительными поездками. Нужно также проверить все системы автомобиля, включая сигнализацию и электронику, чтобы избежать неприятностей с пуском машины в пути.

Проверка перед дальней дорогой

Важно проверить работу двигателя, коробки передач и оптику, особенно если предстоят ночные переезды. Состояние шин также критично: протектор должен быть не менее 5 мм для надежного сцепления с дорогой и предотвращения аквапланирования.

Подготовка к дальней дороге

По мнению доцента Петра Щербаченко, в дорогу следует взять запасное колесо, домкрат, трос, аптечку, огнетушитель, фонарик, зарядное устройство для телефона и другие необходимые предметы. Не забудьте также о документах и страховке ОСАГО, чтобы избежать штрафов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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