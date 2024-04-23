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Пять самых уязвимых к ржавчине мест в автомобиле: это нужно знать каждому

Автоэксперт Кукарин назвал 5 точек в автомобиле, которые быстрее всего ржавеют

1:31
Авто

Коррозия на автомобиле чаще всего атакует его заднюю часть, особенно участки, прилегающие к земле, такие как ниша запасного колеса, места крепления подрамника и колесные арки, как указал руководитель направления кузовного ремонта в автосервисной сети Fit Service Ярослав Кукарин.

Автоэксперт Кукарин назвал 5 точек в автомобиле, которые быстрее всего ржавеют
Фото: Wikipedia by Download Thousands Of Free Stunning Stock Photos. is licensed under public domain

Ярослав Кукарин подчеркнул, что задняя часть автомобиля особенно уязвима для коррозии. В ходе движения машины, песок, реагенты и грязная вода попадают на задние элементы, что способствует ржавлению. Особо уязвимы зоны, где расположены колесные арки, ниша запасного колеса и задние крепления подрамника или подвески.

Эксперт также отметил, что пороги автомобиля являются другим уязвимым местом в плане коррозии. Кукарин объяснил, что часто на порогах появляется ржавчина, особенно в тех местах, которые изначально закрыты пластиковыми накладками на заводе.

Со временем под этими накладками накапливается грязь и песок, что в сочетании с влагой провоцирует коррозию.

В то же время, середина автомобиля защищена от коррозии лучше, благодаря меньшему попаданию на неё влаги и песка. Самые незащищённые от коррозии части автомобиля находятся в передней его части, особенно в районе моторного отсека, где обычно теплее и отсутствует абразивное воздействие песка на металл, добавил специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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