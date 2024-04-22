Ценовая война в Китае: Li Auto ударяет по ценам, что это значит для владельцев?

Li Auto снижает цены на модели и обещает возмещение для ранних покупателей

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Китайский автопроизводитель Li Auto снизил цены на четыре из пяти своих моделей на 5% и обещал возместить стоимость владельцам, которые приобрели эти модели ранее в этом году, углубляя ценовую войну в стране.

Фото: Wikipedia by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот шаг последовал после снижения цен американским производителем Tesla и ревизии цен на перезапущенные модели BYD, крупнейшим в мире производителем электромобилей.

Li Auto объявила о снижении цен на модели L7, Li L8, Li L9 и Li MEGA на сумму от 18 000 до 30 000 юаней и сообщила, что владельцы, которые уже приобрели эти модели в этом году, также получат денежное возмещение.