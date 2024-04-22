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Скрытая кнопка в вашем авто, о которой молчат производители: как избежать катастрофы

В ГИБДД рассказали о кнопке в авто, о которой некоторые водители не догадываются

1:46
Авто

Управление опциями автомобиля осуществляется с помощью различных кнопок, обычно расположенных на передней панели или на экране мультимедийной системы. Все эти кнопки перечислены в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

В ГИБДД рассказали о кнопке в авто, о которой некоторые водители не догадываются
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Однако существует одна кнопка, о местонахождении которой знает не так уж и много людей, хотя ее значение велико. Об этом рассказал представитель ГИБДД.

Эта кнопка называется "валет" и предназначена для управления сигнализацией. Она используется для отключения охранной системы в случаях, когда батарейка в брелоке разряжена или он вышел из строя.

Таким образом, можно избежать случайного срабатывания противоугонной системы до устранения неисправностей.

Существует два типа таких кнопок. Простая используется только для включения и выключения сигнализации. Более сложная требует ввода специального числового кода, который вносится постукиваниями, напоминающими действия при использовании азбуки Морзе.

Эксперты отмечают, что такая кнопка присутствует в каждой системе сигнализации, независимо от ее стоимости.

Обычно эта кнопка скрыта под деталями салонной обивки. О местоположении ее знает только мастер-установщик. В новых автомобилях проще — достаточно обратиться к специалисту, чтобы узнать, где она и какой у нее код при установке сигнализации.

При покупке подержанного автомобиля можно узнать об этом у предыдущего владельца, но чаще всего эта информация теряется.

В таких случаях проще снять старую сигнализацию и установить новую, тем более, что со временем могут быть сбиты настройки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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