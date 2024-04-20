Сенсация от BMW: что скрывает новый X3?

BMW подготавливает к выпуску новое поколение X3, одного из самых продаваемых SUV-ов бренда. Новый X3 сохраняет консервативный внешний вид с острыми фарами и широкими решётками радиатора, но получает увеличенную ширину колёсной базы и более спортивный дизайн.
Производитель утверждает, что новый X3 станет более увлекательным в управлении благодаря увеличению жёсткости конструкции и направленной стабильности, а также улучшенной системе рулевого управления и адаптивной подвеске. В салоне появится новейшая версия информационно-развлекательной системы iDrive и цифровой приборной панели.
На данный момент нет информации о технических характеристиках, но ожидается предложение бензиновых, дизельных и гибридных силовых установок, а также возможное предложение электрической версии под названием iX3.
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