США манипулируют Мексикой, чтобы остановить китайских автогигантов

Мексика отказывает китайским автопроизводителям во внедрении EV из-за давления США

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Мексиканское федеральное правительство, под давлением со стороны США, отказывается предлагать китайским автопроизводителям инцентивы, такие как недорогие земли в государственной собственности или налоговые льготы для инвестиций в производство электромобилей.

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В ходе последней встречи между высшими мексиканскими должностными лицами и представителями китайского автопроизводителя BYD Co, мексиканские чиновники явно заявили, что не будут предоставлять инцентивы, подобные тем, которые предоставлялись автопроизводителям ранее, и что будущие встречи с китайскими автопроизводителями будут отложены на неопределенный срок.

Это решение мотивировано давлением со стороны американского правительства, особенно от Офиса представителя по торговле США, чтобы предотвратить появление китайских автопроизводителей на свободной торговой зоне, созданной в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле.