США манипулируют Мексикой, чтобы остановить китайских автогигантов

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Мексика отказывает китайским автопроизводителям во внедрении EV из-за давления США

0:58
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Мексиканское федеральное правительство, под давлением со стороны США, отказывается предлагать китайским автопроизводителям инцентивы, такие как недорогие земли в государственной собственности или налоговые льготы для инвестиций в производство электромобилей.

Мексика отказывает китайским автопроизводителям во внедрении EV из-за давления США
Фото: Wikipedia by Strilets` is licensed under CC BY-SA 4.0

В ходе последней встречи между высшими мексиканскими должностными лицами и представителями китайского автопроизводителя BYD Co, мексиканские чиновники явно заявили, что не будут предоставлять инцентивы, подобные тем, которые предоставлялись автопроизводителям ранее, и что будущие встречи с китайскими автопроизводителями будут отложены на неопределенный срок.

Это решение мотивировано давлением со стороны американского правительства, особенно от Офиса представителя по торговле США, чтобы предотвратить появление китайских автопроизводителей на свободной торговой зоне, созданной в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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