Секреты долголетия вашего турбомотора: простые шаги для избежания катастрофы

Как продлить срок службы турбированного двигателя: основные рекомендации

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Эксперты рассказывают, как увеличить срок службы турбированного двигателя, избегая основных угроз: перегрева, недостаточной смазки и проникновения абразивных частиц. Они рекомендуют уделить особое внимание качеству моторного масла, регулярно проверяя его уровень и заменяя вовремя.

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Чистота воздушного фильтра также играет ключевую роль в предотвращении повреждений турбины от микроскопических частиц грязи и песка. Об этом сообщает Тарантас Ньюс.

Важно также следить за состоянием интеркулера, который охлаждает воздух, поступающий в турбину, и обеспечивать его регулярную чистку от грязи и насекомых. Наконец, рекомендуется не нажимать на педаль газа до прогрева двигателя до минимальной температуры, что поможет снизить износ и обеспечить равномерное распределение масла по механизмам двигателя.