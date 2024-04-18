Скрытая опасность: почему каждый раз, когда вы ставите авто на "паркинг", ваша машина находится под угрозой

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Как правильно использовать режим P в автоматической коробке передач

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Авто

Эксперты поделились секретами правильной установки автомобиля в режим "P" (паркинг) в автоматической коробке передач.

Как правильно использовать режим P в автоматической коробке передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

В отличие от других режимов, "P" активируется механически и требует особого внимания со стороны водителя. При неправильной установке на "паркинг" могут возникнуть серьезные проблемы с трансмиссией.

Например, неверное включение "P" во время движения может привести к повреждению фиксатора и зубьев вала коробки передач из-за излишней нагрузки. Также, при парковке на уклоне без использования ручного тормоза, вес машины может создать дополнительные напряжения на зубья коробки, что со временем приведет к их износу и возможному поломке.

Для избежания подобных проблем важно правильно устанавливать автомобиль на "паркинг", используя ручной тормоз для равномерного распределения нагрузки и защиты трансмиссии от излишних напряжений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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