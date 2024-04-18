Скрытая опасность: почему каждый раз, когда вы ставите авто на "паркинг", ваша машина находится под угрозой

Эксперты поделились секретами правильной установки автомобиля в режим "P" (паркинг) в автоматической коробке передач.
В отличие от других режимов, "P" активируется механически и требует особого внимания со стороны водителя. При неправильной установке на "паркинг" могут возникнуть серьезные проблемы с трансмиссией.
Например, неверное включение "P" во время движения может привести к повреждению фиксатора и зубьев вала коробки передач из-за излишней нагрузки. Также, при парковке на уклоне без использования ручного тормоза, вес машины может создать дополнительные напряжения на зубья коробки, что со временем приведет к их износу и возможному поломке.
Для избежания подобных проблем важно правильно устанавливать автомобиль на "паркинг", используя ручной тормоз для равномерного распределения нагрузки и защиты трансмиссии от излишних напряжений.