Скрытая опасность: почему каждый раз, когда вы ставите авто на "паркинг", ваша машина находится под угрозой

Как правильно использовать режим P в автоматической коробке передач

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Эксперты поделились секретами правильной установки автомобиля в режим "P" (паркинг) в автоматической коробке передач.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

В отличие от других режимов, "P" активируется механически и требует особого внимания со стороны водителя. При неправильной установке на "паркинг" могут возникнуть серьезные проблемы с трансмиссией.

Например, неверное включение "P" во время движения может привести к повреждению фиксатора и зубьев вала коробки передач из-за излишней нагрузки. Также, при парковке на уклоне без использования ручного тормоза, вес машины может создать дополнительные напряжения на зубья коробки, что со временем приведет к их износу и возможному поломке.

Для избежания подобных проблем важно правильно устанавливать автомобиль на "паркинг", используя ручной тормоз для равномерного распределения нагрузки и защиты трансмиссии от излишних напряжений.