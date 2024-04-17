Тайные причины поломок автоматической коробки передач: что вам не расскажут в мануалах

Почему ваша коробка передач может сломаться раньше времени?

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Владельцы автомобилей с автоматической трансмиссией должны быть осведомлены о ряде тонких моментов, которые могут повлиять на долговечность этого важного узла.

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Некоторые из этих аспектов, такие как неправильная парковка на уклоне, агрессивный стиль вождения, неосторожная эксплуатация и отсутствие своевременного обслуживания, могут серьезно повлиять на работу автоматической коробки передач.

Проведение регулярного обслуживания, соблюдение правил парковки и вождения, а также своевременная замена трансмиссионной жидкости могут значительно продлить срок службы трансмиссии и избежать неприятных поломок.