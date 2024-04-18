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Избавьтесь от износа: идеальное масло для подержанного авто

Автоэксперты объяснили, как пробег автомобиля влияет на выбор моторного масла

1:52
Авто

Выбор моторного масла для подержанного автомобиля требует особого внимания, так как постепенный износ двигателя влияет на требования к смазочным материалам.

Автоэксперты объяснили, как пробег автомобиля влияет на выбор моторного масла
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Производители автомобилей обычно дают рекомендации по выбору масла для новых двигателей, но со временем эти рекомендации могут изменяться. При достижении пробега в 100–150 тысяч километров вероятно значительное износ поршневых колец и стенок цилиндров, а также увеличение зазора между деталями, контактирующими друг с другом.

Эти факторы следует учитывать при проведении технического обслуживания.

Для автомобилей с пробегом от 100 до 150 тысяч километров и выше рекомендуется использовать масло с более высокой летней вязкостью, если нет явных признаков ухудшения работы двигателя. При переходе на другой тип масла необходимо быть осторожным. Например, в регионах с холодными зимами рекомендуется использовать менее плотное масло, так как при запуске двигателя возникает наибольший износ

. В зимний период специалисты советуют использовать масло с вязкостью 5W30, а летом — более плотные масла, предпочтительно 5W40 или 10W40. Этот подход наиболее безопасен для двигателя автомобиля.

При износе двигателя не рекомендуется использовать энергосберегающие масла и масла с низкой вязкостью, так как они могут увеличить износ двигателя и усилить процесс угара масла. Использование более вязких масел может замедлить эти негативные процессы.

При выборе масла для автомобиля с большим пробегом необходимо адаптировать тип смазочного материала для обеспечения наилучшей защиты и стабильной работы двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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