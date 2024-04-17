Водители, будьте внимательны: штрафы за нарушения, о которых вы не подозревали

В ГИБДД назвали неожиданные штрафы, на которые попадают даже опытные водители

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Большинство водителей считают, что имеют отличное понимание правил дорожного движения и хорошо осведомлены о штрафах за их нарушение. Тем не менее, на практике ситуация выглядит совсем иначе.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru информацией о нарушениях и связанных с ними штрафах, о которых даже опытные водители могут забыть.

Иногда водители используют звуковой сигнал у своего загородного дома или перед въездом в подъезд, чтобы привлечь внимание родственников или друзей. Однако в соответствии с Правилами дорожного движения это допустимо только на проезжей части.

Если водитель применяет клаксон по другой причине и в это время находится рядом патруль ДПС, ему грозит штраф в размере 500 рублей по статье 12.20 КоАП РФ.

Теплое время года порой побуждает пассажиров высунуться через люк на крыше автомобиля или даже через открытое окно. Но согласно законодательству это считается нарушением правил перевозки пассажиров и может привести к штрафу в размере 1000 рублей.

Некоторые пассажиры или даже водители выбрасывают мусор из окна автомобиля. При обнаружении такого нарушения полицией предусмотрен штраф в размере 2000 рублей по статье 8.2 КоАП.

Несоблюдение правил при перевозке крупногабаритных предметов в автомобиле также может привести к штрафу. Например, перевозка холодильника в багажнике легкового автомобиля, который выступает более чем на 40 см за габариты машины, карается штрафом в размере 500 рублей за нарушение правил перевозки грузов по статье 12.21 КоАП РФ.

Отдыхающие у водоемов также должны быть бдительны. Согласно статье 65 Водного кодекса РФ, проезд по неасфальтированным дорогам в водоохранной зоне рек, озер и водохранилищ облагается штрафом в размере 5000 рублей по статье 8.42 КоАП РФ.