Цены на запчасти для китайских авто внизу. Владельцы в восторге
Средние цены на оригинальные запчасти для китайских автомобилей снизились в марте
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В марте текущего года средний ценник на оригинальные запасные части для китайских автомобилей сократился на 1,7 процента по сравнению с февралём.
Фото: openverse by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0
Некоторые детали, такие как радиаторная решётка, заднее крыло, капот и передняя левая дверь, стали дешевле, в то время как цены на задний бампер, заднюю и переднюю фары выросли.
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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.