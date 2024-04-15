Цены на запчасти для китайских авто внизу. Владельцы в восторге

Средние цены на оригинальные запчасти для китайских автомобилей снизились в марте

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В марте текущего года средний ценник на оригинальные запасные части для китайских автомобилей сократился на 1,7 процента по сравнению с февралём.

Фото: openverse by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0

Некоторые детали, такие как радиаторная решётка, заднее крыло, капот и передняя левая дверь, стали дешевле, в то время как цены на задний бампер, заднюю и переднюю фары выросли.