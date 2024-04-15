Автомобильные пробки могут стать смертельной угрозой для водителей

Эксперт предупреждает: длительные пробки вредны для здоровья автомобилистов

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Эксперт в области медицины рассказал, что длительное нахождение в пробках может негативно сказаться на здоровье автомобилистов. Постуральный стресс, вызванный долгим сохранением неудобного положения тела, может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Фото: flickr.com by Sergey Norin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Токсичные вещества, выделяющиеся в салоне автомобиля в условиях пробок, могут вызвать серьезные заболевания и даже гипоксию. Эксперт советует водителям сохранять спокойствие, не открывать окна во время пробок и регулярно менять положение тела, чтобы снизить негативное воздействие постурального стресса.