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Автомобильные пробки могут стать смертельной угрозой для водителей

Эксперт предупреждает: длительные пробки вредны для здоровья автомобилистов

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Авто

Эксперт в области медицины рассказал, что длительное нахождение в пробках может негативно сказаться на здоровье автомобилистов. Постуральный стресс, вызванный долгим сохранением неудобного положения тела, может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Эксперт предупреждает: длительные пробки вредны для здоровья автомобилистов
Фото: flickr.com by Sergey Norin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Токсичные вещества, выделяющиеся в салоне автомобиля в условиях пробок, могут вызвать серьезные заболевания и даже гипоксию. Эксперт советует водителям сохранять спокойствие, не открывать окна во время пробок и регулярно менять положение тела, чтобы снизить негативное воздействие постурального стресса.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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