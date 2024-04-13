Автомобилисты признались, сколько готовы отдать за подержанный автомобиль

В результате опроса, проведенного компанией "Сберстрахование" среди 13 тысяч человек в 37 крупных городах России, выяснилось, что 88% россиян рассматривают возможность приобретения подержанного автомобиля. Средняя сумма, которую они готовы выделить на такую покупку, составляет приблизительно 556 тысяч рублей.
Однако 12% из опрошенных всё же предпочитают обратить внимание на новые автомобили и готовы потратить на это до 1,6 миллиона рублей. Общая сумма, которую россияне готовы потратить на покупку автомобиля в этом году, составляет 1,1 миллиона рублей, что на 20% больше, чем в предыдущем году.
При этом соотношение предпочтений между новыми и подержанными автомобилями с 2023 года осталось неизменным.
Интерес к автомобилям отечественных производителей вырос на 2%, и теперь больше всего россияне рассматривают для покупки автомобили марки Lada (17%). Популярными брендами остаются Toyota (9%), Nissan (6%) и Renault (6%).
При выборе автомобиля 67% опрошенных в первую очередь ориентируются на соотношение цены и качества. Меньшее значение придают престижности (2%) и дизайну (3%) машины. Среди планируемых покупок 51% приходится на седаны, 16% на универсалы, 7% на пикапы и хэтчбеки.
19% россиян планируют взять кредит на покупку автомобиля, причем 32% из них предпочли бы взять кредит на два-три года.
Чаще всего о своих планах по приобретению автомобиля говорили жители Севастополя (30%) и Ростова-на-Дону (20%), а реже всего такие намерения высказывали жители Махачкалы (9%).
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.