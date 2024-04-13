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Автомобилисты признались, сколько готовы отдать за подержанный автомобиль

Россияне готовы отдать за автомобиль с пробегом около 556 тысяч рублей

1:48
Авто

В результате опроса, проведенного компанией "Сберстрахование" среди 13 тысяч человек в 37 крупных городах России, выяснилось, что 88% россиян рассматривают возможность приобретения подержанного автомобиля. Средняя сумма, которую они готовы выделить на такую покупку, составляет приблизительно 556 тысяч рублей.

Россияне готовы отдать за автомобиль с пробегом около 556 тысяч рублей
Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако 12% из опрошенных всё же предпочитают обратить внимание на новые автомобили и готовы потратить на это до 1,6 миллиона рублей. Общая сумма, которую россияне готовы потратить на покупку автомобиля в этом году, составляет 1,1 миллиона рублей, что на 20% больше, чем в предыдущем году.

При этом соотношение предпочтений между новыми и подержанными автомобилями с 2023 года осталось неизменным.

Интерес к автомобилям отечественных производителей вырос на 2%, и теперь больше всего россияне рассматривают для покупки автомобили марки Lada (17%). Популярными брендами остаются Toyota (9%), Nissan (6%) и Renault (6%).

При выборе автомобиля 67% опрошенных в первую очередь ориентируются на соотношение цены и качества. Меньшее значение придают престижности (2%) и дизайну (3%) машины. Среди планируемых покупок 51% приходится на седаны, 16% на универсалы, 7% на пикапы и хэтчбеки.

19% россиян планируют взять кредит на покупку автомобиля, причем 32% из них предпочли бы взять кредит на два-три года.

Чаще всего о своих планах по приобретению автомобиля говорили жители Севастополя (30%) и Ростова-на-Дону (20%), а реже всего такие намерения высказывали жители Махачкалы (9%).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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