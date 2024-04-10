Что не говорят сотрудники ДПС: тайны и опасности остановки автомобилей

Сотрудники ДПС: встреча с нарушителем может стать опасной

Портал njcar. ru раскрывает, что встреча с сотрудником ДПС не только для водителя может быть стрессовой ситуацией, но и для самого полицейского может представлять опасность.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Полицейские испытывают тревогу за свою личную безопасность при остановке автомобилей, особенно когда водители обладают властью или глубокими знаниями в юридической сфере.

Они стараются избегать столкновений с грамотными водителями, которые могут обратиться к закону для защиты своих прав. Боясь неправомерных записей на видео и встречи с неадекватными водителями, полицейские предпочитают проявлять особую осторожность и вызывать дополнительное подкрепление в подобных ситуациях.