Узнайте, как уберечь себя от штрафов ГИБДД и обеспечить безопасность на дороге с помощью простых шагов

В интервью порталу njcar. ru представитель ГИБДД поделился важной информацией о системе тормозов в автомобиле и ее влиянии на безопасность. Он отметил, что состав тормозной жидкости должен соответствовать международным стандартам, таким как FMVSS N116, и рассказал о ее основных компонентах.
Водители часто забывают, что тормозная жидкость теряет свои свойства со временем из-за воздушных пробок и влаги, попадающей в систему. Поэтому важно соблюдать регулярную замену, основываясь на рекомендациях производителя и интенсивности использования автомобиля.
Смена тормозной жидкости, особенно рекомендуется весной, из-за ускоренного накопления воды и воздуха в зимний период. Нарушения в области тормозной системы, выявленные при проверках ДПС, могут привести к штрафам и запрету на эксплуатацию автомобиля до устранения проблемы.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.