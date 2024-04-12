Уникальный метод остановки Альцгеймера: Японские ученые нашли ключ к лечению

Нейробиологи разработали метод лечения болезни Альцгеймера

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Известно, что в настоящее время не существует эффективного лекарства или метода лечения для болезни Альцгеймера, а ее прогрессирование считается необратимым процессом.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако японским ученым из Университета Токио удалось разработать новую методику, которая, как считается, может остановить развитие этого нейродегенеративного заболевания.

Этот инновационный подход направлен на предотвращение накопления амилоидных белков, которые считаются основной причиной болезни.

Научно доказано, что амилоиды играют роль в гибели нейронов, что в конечном итоге приводит к неизлечимой деменции и смерти.

Новый метод лечения включает в себя использование молекул, активируемых светом. Этот метод уже успешно прошел испытания на лабораторных грызунах, которые также страдали от подобного заболевания. Катализатор вводили непосредственно в мозг животных, а затем активировали светом, направленным через череп.

Процедуры активации проводились ежедневно в течение недели, по 30 минут каждый раз.