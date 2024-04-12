Уникальный метод остановки Альцгеймера: Японские ученые нашли ключ к лечению

Известно, что в настоящее время не существует эффективного лекарства или метода лечения для болезни Альцгеймера, а ее прогрессирование считается необратимым процессом.
Однако японским ученым из Университета Токио удалось разработать новую методику, которая, как считается, может остановить развитие этого нейродегенеративного заболевания.
Этот инновационный подход направлен на предотвращение накопления амилоидных белков, которые считаются основной причиной болезни.
Научно доказано, что амилоиды играют роль в гибели нейронов, что в конечном итоге приводит к неизлечимой деменции и смерти.
Новый метод лечения включает в себя использование молекул, активируемых светом. Этот метод уже успешно прошел испытания на лабораторных грызунах, которые также страдали от подобного заболевания. Катализатор вводили непосредственно в мозг животных, а затем активировали светом, направленным через череп.
Процедуры активации проводились ежедневно в течение недели, по 30 минут каждый раз.
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