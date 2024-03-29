Весна пришла, а ваш автомобиль готов?: 5 простых шагов для подготовки

Автоэксперт Ревин объяснил, что нужно проверить в авто после зимы

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Перед наступлением весенне-летнего сезона 2024 года, каждый владелец автомобиля должен осмотреть свое транспортное средство и выполнить несколько предварительных мероприятий. Тем не менее, мало кто знает, на какие детали стоит обратить особое внимание.

Фото: Wikipedia by Avtodor is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Автоэксперт Алексей Ревин поделился с российскими водителями основными моментами, которые необходимо учесть при техническом обслуживании автомобиля после зимы, чтобы сохранить его в отличном состоянии.

Прежде всего, владельцу автомобиля следует проверить исправность подвески. Особое внимание стоит уделить состоянию сайлентблоков и амортизаторов.

После этого необходимо приготовить летние шины. Их следует осмотреть на предмет скрытых дефектов и проверить высоту протектора. Если она меньше 1,6 мм, шины следует заменить.

Кроме того, важно проверить состояние дверных порогов и лонжеронов на наличие коррозии. Если на кузове заметны мелкие царапины или сколы, их следует покрыть специальным составом. В завершение, необходимо тщательно высушить салон, проверить работу климатической системы и очистить радиаторную решетку.