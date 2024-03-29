Названы автомобили, которые россияне не хотят продавать

"Авто.ру": россияне дольше всего владеют автомобилями Daewoo Nexia и Ford Focus

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Исследование, проведенное сервисом "Авто.ру Бизнес", выявило значительное увеличение срока эксплуатации автомобилей в одних руках. Согласно данным, опубликованным в газете "Известия", с начала 2022 года россияне стали менее склонны к замене своих автомобилей, в среднем удерживая их в собственности в течение 7,5 лет.

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Подробный анализ выявил список автомобилей, которые владельцы задерживают дольше всего.

На первом месте списка находится Daewoo Nexia, средний срок владения которым достигает 12 лет, при этом цена на подержанные модели колеблется в районе 205 тысяч рублей. Ford Focus занимает второе место в рейтинге с десятилетним сроком владения и рыночной стоимостью в 920 тысяч рублей.

Renault Logan, занимающий третье место, в среднем находится у первого владельца 8,5 лет, а его цена составляет 473 тысячи рублей. Кроме того, в топ-5 входят Nissan Qashqai и Renault Duster с периодами владения 7,5 и 7 лет соответственно, и ценами в 1,27 и 1,54 миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что автомобили, находящиеся в длительной эксплуатации у одного собственника, как правило, находятся в лучшем техническом состоянии по сравнению с аналогичными моделями того же возраста и ценовой категории. Этот факт может оказаться ключевым при выборе подержанного автомобиля на рынке.