Автоэксперт назвал три признака некачественного бензина, которые проявляются после заправки на АЗС

Автоэксперт Стрельбицкий перечислил три признака, сигнализирующих о некачественном топливе на АЗС

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Согласно словам директора департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадима Стрельбицкого, если автомобиль начинает вибрировать и терять мощность после заправки на АЗС, возможно, это связано с использованием некачественного топлива.

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"Если после заправки на АЗС двигатель начал работать нестабильно, появились вибрации на холостом ходе, а также различные трудности с запуском, то это может свидетельствовать об использовании низкокачественного топлива", — сказал Стрельбицкий.

Кроме того, появление новых посторонних звуков, таких как стук или скрежет, также может указывать на проблемы с топливом, уточняет Газета.Ru.

Ещё одним признаком некачественного топлива является потеря мощности двигателя, что проявляется в слабом разгоне автомобиля.

Наконец, если владелец автомобиля сталкивается с проблемами в системе сжигания топлива, такими как частые засорения или неисправности в системе впуска, форсунках или свечах зажигания, это может быть также связано с низким качеством топлива.

Стрельбицкий рекомендует обратить внимание на качество заправляемого топлива и при обнаружении проблем после заправки обратиться к специалистам для диагностики и устранения проблемы.