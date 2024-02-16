Что делать, если в бак был залит некачественный бензин: советы автоэкспертов

Иногда водители могут случайно или с целью экономии заправить свой автомобиль некачественным бензином, что может привести к серьезным проблемам с его топливной системой и двигателем.
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0
Чаще всего владельцы автомобилей осознают ошибку с заправкой слишком поздно, когда проблемы уже возникли. Поэтому важно быть внимательным на автозаправочных станциях.
Эксперты рекомендуют следующий план действий в случае допущенной ошибки:
Немедленно обратиться в автосервис как можно раньше. Желательно при этом не пытаться заводить автомобиль самостоятельно, а воспользоваться буксиром или эвакуатором.
Автомобиль, заправленный низкокачественным топливом, может не завестись совсем. В экстремальных ситуациях можно попробовать доехать до автозаправочной станции на машине, но стоит помнить, что это может привести к более дорогостоящему ремонту.
Опытные водители могут попытаться сами слить некачественный бензин. Иногда это возможно через специальную пробку на бензобаке. Однако стоит помнить, что решение проблемы самостоятельно не рекомендуется, и в большинстве случаев все равно потребуется обращение в автосервис.
Чтобы избежать заправки низкокачественным бензином, рекомендуется:
Заправляться на проверенных и известных АЗС, где обычно не допускается разбавление топлива.
Обратить внимание на внешние признаки некачественного горючего, например, хороший бензин не оставляет следов после испарения.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ