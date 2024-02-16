Что делать, если в бак был залит некачественный бензин: советы автоэкспертов

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Иногда водители могут случайно или с целью экономии заправить свой автомобиль некачественным бензином, что может привести к серьезным проблемам с его топливной системой и двигателем.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Чаще всего владельцы автомобилей осознают ошибку с заправкой слишком поздно, когда проблемы уже возникли. Поэтому важно быть внимательным на автозаправочных станциях.

Эксперты рекомендуют следующий план действий в случае допущенной ошибки:

Немедленно обратиться в автосервис как можно раньше. Желательно при этом не пытаться заводить автомобиль самостоятельно, а воспользоваться буксиром или эвакуатором. Автомобиль, заправленный низкокачественным топливом, может не завестись совсем. В экстремальных ситуациях можно попробовать доехать до автозаправочной станции на машине, но стоит помнить, что это может привести к более дорогостоящему ремонту. Опытные водители могут попытаться сами слить некачественный бензин. Иногда это возможно через специальную пробку на бензобаке. Однако стоит помнить, что решение проблемы самостоятельно не рекомендуется, и в большинстве случаев все равно потребуется обращение в автосервис.

Чтобы избежать заправки низкокачественным бензином, рекомендуется:

Заправляться на проверенных и известных АЗС, где обычно не допускается разбавление топлива.

Обратить внимание на внешние признаки некачественного горючего, например, хороший бензин не оставляет следов после испарения.