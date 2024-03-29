Секретные сделки с Китаем: как Илон Маск оказался в лапах Пекина

Илон Маск получил от Китая особые услуги, которые могут оставить его незащищенным

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The New York Times сообщает о специальных привилегиях, предоставленных Элону Маску для открытия завода Tesla в Китае, но указывает на возможную уязвимость перед Пекином.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Китай предложил Tesla различные льготы, включая низко процентные кредиты и изменения правил владения, что позволило Tesla начать производство в стране без китайского партнера.

Этот завод в Шанхае теперь является крупнейшим источником поставок Tesla по всему миру, что делает компанию все более зависимой от низких затрат на производство автомобилей в Китае.

Однако растущая мощь китайской промышленности электромобилей оставляет Tesla на заднем плане. Статья также поднимает вопросы о зависимости Маска от Китая в контексте его владения SpaceX и его лояльности к китайскому правительству.