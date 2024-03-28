Революционные изменения: новый Mercedes G450d переворачивает представление о внедорожниках

Mercedes представил обновленный G-Class с дизельным двигателем G450d

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Mercedes представил обновленную версию своего легендарного внедорожника G-Class. Новая модель G450d заменяет устаревшую G400d и получает существенные улучшения под капотом.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Автомобиль оснащен эволюционированным 3,0-литровым дизельным двигателем с турбонаддувом, который выдает 362 лошадиные силы и 553 фунт-фут крутящего момента. В дополнение к этому, новый дизельный двигатель оборудован гибридной системой с электромотором, который временно добавляет еще 20 лошадиных сил и 148 фунт-фут крутящего момента.

G450d ускоряется с 0 до 100 км/ч всего за 5.8 секунды, что быстрее на 0.6 секунды, чем предыдущая модель G400d. Новый внедорожник также обладает большим крутящим моментом, чем G550, но уступает ему в мощности. Mercedes также намекает на выпуск полностью электрической версии G-Class позже в этом году.