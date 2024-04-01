Выяснилось, к чему может привести заправка автомобиля с заведённым двигателем

Автоэксперт Стрельбицкий: заправка заведённого авто может закончиться пожаром

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Автомобиль не следует заправлять, когда двигатель находится в рабочем состоянии, так как это может привести к возгоранию. Это предупреждение приводит "Российская газета", ссылаясь на Вадима Стрельбицкого, директора департамента механического ремонта "Авилон Kia".

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"При таких обстоятельствах существует значительный риск возникновения пожара: при заправке автомобиля с работающим двигателем может возникнуть искра, которая в сочетании с топливом может привести к пожару или взрыву. Это особенно опасно, если это происходит на территории автозаправочной станции", - отметил эксперт по автомобилям.

Кроме того, при заправке автомобиля с работающим двигателем существует высокий риск повреждения топливного насоса. Топливо также может нагреться и расшириться, что в конечном итоге может привести к его переливу из бака.

Специалист отмечает, что при заправке автомобиля с работающим двигателем также некорректно функционирует датчик уровня топлива.