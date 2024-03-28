Шокирующая правда: почему ДПС скрывает видео нарушений

В ГИБДД разъяснили, почему инспектор не обязан показывать водителю видеозапись нарушения

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В последнее время стало заметно, что сотрудники ДПС все чаще регистрируют нарушения ПДД на видео, вызывая бурное обсуждение среди водителей. Автомобилисты утверждают, что полицейский обязан предъявить им запись нарушения. Однако возникает вопрос: что делать, если это не происходит?

Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

Может ли отсутствие видеодоказательства стать основанием для отмены штрафа? На портале njcar.ru обратились к представителю ГИБДД для разъяснения этой ситуации.

Сотрудники патрулей ГИБДД все чаще используют видеофиксацию на так называемых "прикормленных" участках, где дорожные условия или недостатки в разметке и установке знаков заставляют водителей нарушать Правила Дорожного Движения. Особое внимание уделяется нарушению, такому как "выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта".

Однако среди водителей существует мнение, что любое нарушение должно быть зафиксировано на видео. И если такая запись существует, но полицейский по каким-то причинам не предоставляет её, то, кажется, нарушения и не было. Таким образом, штраф можно успешно оспорить.

Действительно, согласно статье 25.1 КоАП, водитель имеет право "ознакомиться со всеми материалами дела, а также предоставить свои объяснения и доказательства". Кроме того, административный регламент настаивает на том, чтобы инспектор ГИБДД ясно объяснил водителю суть его проступка в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Однако нигде в законах или подзаконных актах не требуется предоставление видеозаписи полицейскими. Статья 26.1 КоАП указывает, что для урегулирования административных дел главными доказательствами могут быть любые фактические данные, включая слова инспектора ГИБДД.

В последние десятилетия ПДД и КоАП остались практически неизменными в отношении использования видеофиксации. Важно понимать, что сотрудники ДПС не обязаны предоставлять нарушителям видеодоказательства.

Однако запись с видеорегистратора владельца автомобиля, например, может помочь установить реальные обстоятельства и предотвратить незаконное наказание в суде.