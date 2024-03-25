Скрытые послания вашего автомобиля: что означают мерцающие лампочки на приборной панели?

При включении зажигания автомобиля на приборной панели появляются разнообразные пиктограммы, которые информируют водителя о состоянии различных систем и компонентов автомобиля.
Эти сигналы могут указывать на проблемы с двигателем, зарядкой аккумулятора, давлением масла и тормозной системой.
Инспекторы ДПС также обращают внимание на горящие индикаторы, особенно наличие неисправности системы ABS, что может повлечь за собой штраф и вынужденную остановку автомобиля.
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