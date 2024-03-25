Скрытые послания вашего автомобиля: что означают мерцающие лампочки на приборной панели?

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Сигналы с приборной панели: что они сообщают и как с ними обращаться

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Авто

При включении зажигания автомобиля на приборной панели появляются разнообразные пиктограммы, которые информируют водителя о состоянии различных систем и компонентов автомобиля.

Сигналы с приборной панели: что они сообщают и как с ними обращаться
Фото: Wikipedia by C Ling Fan is licensed under CC BY 2.0

Эти сигналы могут указывать на проблемы с двигателем, зарядкой аккумулятора, давлением масла и тормозной системой.

Инспекторы ДПС также обращают внимание на горящие индикаторы, особенно наличие неисправности системы ABS, что может повлечь за собой штраф и вынужденную остановку автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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