Скрытые послания вашего автомобиля: что означают мерцающие лампочки на приборной панели?

Сигналы с приборной панели: что они сообщают и как с ними обращаться

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При включении зажигания автомобиля на приборной панели появляются разнообразные пиктограммы, которые информируют водителя о состоянии различных систем и компонентов автомобиля.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan is licensed under CC BY 2.0

Эти сигналы могут указывать на проблемы с двигателем, зарядкой аккумулятора, давлением масла и тормозной системой.

Инспекторы ДПС также обращают внимание на горящие индикаторы, особенно наличие неисправности системы ABS, что может повлечь за собой штраф и вынужденную остановку автомобиля.