Эксперты автопрома предупреждают: упустите эти 5 процедур — и ваша машина в опасности

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Автоэксперты напомнили водителям об обязательных процедурах подготовки авто к весне

3:27
Авто

Приближение весны призывает автовладельцев к подготовке своих машин к наступлению теплого времени года. Эксперты в области автомобильной индустрии делятся советами о необходимых процедурах, которые стоит провести в первые месяцы весны. Список работ не слишком обширен, однако их выполнение необходимо, особенно в контексте тщательной очистки автомобиля.

Автоэксперты напомнили водителям об обязательных процедурах подготовки авто к весне
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"Было бы рекомендуемым посетить мойку с особыми устройствами для удаления солевых и песчаных отложений, особенно в нижних частях автомобиля. Это поможет избежать образования ржавчины", — объясняет автоэксперт Дмитрий Славнов.

Очистка автомобиля от соли и грязи

Кроме того, необходимо провести очистку не только внешних, но и внутренних частей автомобиля, напоминает главный редактор издания "За рулем" Максим Кадаков.

"Весной рекомендуется просушить салон. Часто водители уделяют внимание только коврикам, выполняя их чистку и пылесоску, но за зиму в салоне накапливается много грязи, так что простой пылесос здесь недостаточен", — подчеркивает главный редактор.

Смена резины в соответствии с сезоном

Вторым важным моментом является замена зимней резины на летнюю, но это следует делать только после того, как среднесуточная температура продержится на уровне 5-6°C несколько дней подряд. Дневные температуры должны быть не ниже +7-8°С, а ночные не должны опускаться ниже 0.

В Департаменте транспорта Москвы предупреждают водителей относительно преждевременной замены шин из-за нестабильной положительной температуры. При низких температурах летняя резина становится жесткой, "дубеет", что приводит к потере сцепления с дорогой. С другой стороны, зимняя резина изнашивается быстрее при температуре выше 15°C.

Замена жидкостей

Важно также проверить тормозную систему на предмет износа тормозных дисков и колодок, но следует делать это в оптимальные сроки.

"Тормозная жидкость со временем стареет и накапливает воздух. Если педаль тормоза "пропускает" или тормозит не с первого раза, стоит обратиться в сервисный центр для прокачки тормозной системы и замены жидкости", — советует автоэксперт Дмитрий Славнов.

Проверка аккумулятора

"Если настало время, то отличный момент для замены моторного масла. Также важно помнить о том, когда производилась последняя замена охлаждающей жидкости — антифриза. Если это было более трех лет назад, также необходимо провести проверку", — подчеркивает Максим Кадаков.

Замена щеток

Это также необходимая процедура, наряду с проверкой моторного масла и охлаждающей жидкости. Если замена щеток стеклоочистителя была проведена более трех лет назад, их следует заменить. Славнов напоминает, что в начале весны необходимо заменить щетки стеклоочистителя, поскольку они считаются сезонным элементом и могут потерять эффективность после зимы. Также стоит обратить внимание на правильную работу кондиционера.

"Статистика показывает, что после длительного неиспользования щетки могут работать некорректно. Поэтому перед наступлением теплой погоды имеет смысл проверить их герметичность и, при необходимости, заменить", — объясняет Славнов.

Необходимо также очистить дренажные отверстия автомобиля, через которые стекает вода. Под капотом часто скапливается мусор и вода, что может привести к коррозии транспортного средства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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