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В автошколах этого не расскажут: пять водительских хитростей для города

2:38
Авто

Как боковые стекла могут облегчить парковку, определение быстрого ряда в пробке и снижение риска аварии – это о лайфхаках, которые могут действительно помочь за рулем.

В автошколах этого не расскажут: пять водительских хитростей для города
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как быстро привыкнуть к размерам своей машины

В начале может быть сложно правильно ориентироваться вокруг машины при парковке и маневрировании.

Чтобы быстрее привыкнуть к размерам автомобиля, нужно тренироваться. Один из способов – использовать смятую пластиковую бутылку. Её можно расположить на земле так, чтобы она была видна через окно автомобиля.

Затем можно попробовать целиться поочередно передними колесами в бутылку, а звук её деформации будет свидетельствовать о том, что машина к ней приближается.

Чтобы лучше видеть, можно открыть окно. Ориентируясь на пластиковое препятствие, можно набрать навык безопасного маневрирования в любое время года и предотвратить повреждения колесных дисков.

Как боковое зеркало поможет при парковке

Этот лайфхак полезен в случаях:

  • высоких бордюров;
  • недостаточного дорожного просвета у машины;
  • отсутствия парковочных датчиков.

При попытке припарковаться близко к бордюру есть риск повредить бампер.

Проблема легко решается. При парковке передней части автомобиля следует остановиться, когда край бордюра, который находится снизу, попадает под зеркало заднего вида. Это показывает минимальное расстояние до препятствия.

Нужно учитывать размеры автомобиля и положение сиденья водителя, которое можно регулировать.

Чтобы запомнить этот момент, можно подъехать близко к препятствию, например, к забору, и попросить помощника подстраховать. Затем можно отметить расположение края дороги в зеркале наклейкой на боковом стекле.

Как выбраться из пробки

Если вы застряли в пробке, стоит обратить внимание на автобусы и грузовики, движущиеся впереди. Скорее всего, они перестраиваются в соседние ряды, когда те освобождаются. Следует следовать за ними.

Водители автобусов и грузовиков часто поддерживают связь между собой по радио, так что существует вероятность, что они сообщат друг другу о свободных рядах.

Ручник в зимних условиях

Чем чаще используется ручник, тем лучше его работа. Не следует ставить его на длительной стоянке. Достаточно поставить его один раз и сразу снять перед поездкой, чтобы избежать его замерзания.

Не поворачивайте руль заранее

Иногда водители, ожидая перестроиться в пробке, поворачивают руль заранее. Однако, внешние условия могут измениться, и поворот станет не нужным. Если забыть вернуть руль в исходное положение, это может привести к аварии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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