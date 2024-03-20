Советы экспертов: как ремонтировать вмятины на машине в домашних условиях без мастеров

Как самостоятельно убрать вмятины на кузове автомобиля

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Даже при аккуратной езде и строгом соблюдении правил дорожного движения на кузове автомобиля могут возникнуть вмятины, не зависящие от водителя. Это могут быть случаи, когда никто не виноват, например, удар камня, падение фрукта с дерева или мяча.

Фото: flickr.com by Shuets Udono is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

Такие повреждения, конечно, могут расстроить владельца автомобиля, однако не стоит рассматривать их как катастрофу. Поверхность можно отремонтировать без привлечения специалистов, избегая дорогостоящих ремонтов и перекраски.

Для этого можно воспользоваться простым сантехническим инструментом – вантузом. Необходимо приложить его резиновую часть к вмятине так, чтобы он "прилип" к кузову. Затем нужно аккуратно оторвать вантуз, стараясь не повредить поверхность, и поверхность должна выровняться.

Следует отметить, что слишком большие вмятины могут оказаться слишком сложными для такого метода и потребуют профессионального вмешательства. Этот метод лучше всего подходит для небольших повреждений.