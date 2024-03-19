Секреты автовладельцев: как увеличить дальность работы брелока сигнализации

Брелок сигнализации — это удобное в использовании устройство, которое позволяет отключить звук внезапно сработавшей сигнализации или разблокировать двери автомобиля, находясь на некотором расстоянии от транспортного средства.
Однако иногда у брелока могут возникать проблемы в работе. Некоторые водители жалуются на то, что кнопка срабатывает только при максимальном приближении к машине или вовсе не реагирует на действия.
Чтобы увеличить радиус действия брелока, есть необычный способ. Перед нажатием кнопки нужно поднести брелок к подбородку. Этот трюк позволяет устройству сработать даже на большом расстоянии от автомобиля, что избавляет от проблем с постановкой машины на охрану или блокировкой дверей.
Однако, чтобы лайфхак работал, важно, чтобы между брелоком и автомобилем не было больших препятствий.
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