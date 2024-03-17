Гибриды обогнали электромобили. Что это значит для будущего автомобильной индустрии?

Рост продаж гибридных автомобилей в США: новый тренд в автомобильной индустрии

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Продажи бензиново-электрических гибридных автомобилей в США стремительно растут, в то время как продажи электромобилей замедляются. Автопроизводители и поставщики увеличивают производственные мощности для создания гибридных и плагин-гибридных автомобилей в ответ на увеличивающийся спрос со стороны потребителей.

Фото: Wikipedia by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Продажи гибридов в феврале выросли в пять раз быстрее, чем продажи электромобилей, и этот тренд ожидается продолжиться. Несмотря на климатические политики Байдена, поддерживающие электромобили, гибридные автомобили становятся более прибыльным путем для сокращения выбросов CO2 для большинства автопроизводителей.

Представители Toyota, Ford и Honda ведут этот тренд, планируя значительное увеличение числа моделей гибридов и общих продаж. Например, новое поколение седана Toyota Camry будет предлагаться только с гибридными двигателями.