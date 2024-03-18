Тают на глазах: какие иномарки страдают от ржавчины на российских дорогах?

Рейтинг иномарок: какие автомобили подвержены коррозии раньше остальных?

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Эксперты портала NJCAR. RU представили рейтинг иномарок, на которых коррозия проявляется раньше всего. Оценка проводилась для автомобилей с пробегом 2005-2014 годов, эксплуатировавшихся в крупных российских городах.

Фото: Wikipedia by Thomas doerfer is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nissan_Almera_Stufenheck_Vorfacelift.JPG

Geely Emgrand X7 2011-2013 годов выпуска: паркетник Geely Emgrand X7 стал лидером рейтинга, где коррозия появляется практически на всех элементах кузова всего через несколько лет эксплуатации. Это связано с отсутствием оцинковки и минимальным слоем лакокрасочного покрытия.

Opel Astra 2005-2012 годов выпуска: представители семейства Opel Astra заняли второе место в рейтинге. Ржавчина начинает появляться на различных элементах кузова уже спустя три года после покупки.

Nissan Almera первой генерации 2005-2006 годов выпуска: Nissan Almera стал третьим в списке, где многие кузовные элементы начинают портиться от коррозии уже через 3-4 года эксплуатации.

Mazda 6 2005-2008 годов выпуска: седаны, лифтбеки и универсалы Mazda 6 заняли четвертое место. По прошествии 4-5 лет использования на них начинают появляться очаги ржавчины.

Ford Mondeo 2006-2010 годов выпуска: замыкает ТОП-5 Ford Mondeo, где после 5-6 лет эксплуатации начинают страдать днище, колесные арки и пороги от коррозии.

Этот рейтинг поможет потенциальным покупателям избежать автомобилей, которые склонны к ржавлению на российских дорогах.