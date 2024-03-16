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Еще 350 кроссоверов "Москвич" появились в каршеринге

1:47
Авто

В Москве и Санкт-Петербурге парк автомобилей каршеринга "Яндекс Драйв" пополнился на 350 новых кроссоверов "Москвич 3". Эти удобные автомобили уже доступны для аренды через приложение сервиса. Теперь в общем автопарке "Яндекс Драйва" в двух городах можно взять на прокат 550 таких машин, а также 10 электрических моделей "Москвич 3е", как сообщили в пресс-службе "Москвича".

Еще 350 кроссоверов "Москвич" появились в каршеринге
Фото: Илья Панфёров/ Pravda.ru

Для краткосрочной аренды в "Яндекс Драйве" представлены "Москвич 3" в конфигурации "Стандарт", оснащенные 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и вариатором.

Эти кроссоверы обладают люком с электроприводом, датчиком света, системой климат-контроля и множеством помощников для водителя.

В салоне водителя и пассажиров ждет стандартная мультимедийная система, которая позволяет подключить смартфон через Apple CarPlay или Android Auto для воспроизведения музыки через шесть динамиков аудиосистемы или использования навигационной карты на сенсорном экране диагональю 10,25 дюйма.

Водитель будет наслаждаться комфортом за рулем благодаря многофункциональному рулевому колесу с электроусилителем и эргономичному креслу.

Электрический стояночный тормоз с функцией автоудержания облегчит движение в городском трафике, а парктроники и камера заднего вида помогут припарковаться.

Просторный багажник "Москвича 3" позволяет удобно разместить все необходимые вещи, включая детские кресла и крупные чемоданы. На заднем ряду посадочных мест предусмотрены подлокотник с двумя подстаканниками, USB-разъемы для зарядки электронных устройств, крепления для детских автокресел и достаточно места для ног.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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