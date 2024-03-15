Скандал в Китае: BMW признал проблемы с моделью 530Li и обещал возместить все расходы на ремонт

BMW извинился перед китайскими водителями за проблемы с трансмиссионным валом модели 530Li

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Немецкий автопроизводитель BMW извинился перед китайскими водителями после того, как модель BMW 530Li была выделена на ежегодном телевизионном шоу, посвященном правам потребителей.

Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

В двухчасовом шоу государственного телеканала China Central Television (CCTV) были высказаны жалобы от китайских потребителей на "раздражающие шумы" от трансмиссионного вала автомобиля BMW 530Li. BMW заявил, что проблема не влияет на безопасность вождения и может быть устранена путем ремонта, за который компания возместит все расходы.

В ответ на выявленные проблемы BMW глубоко извинился перед пользователями и обещал провести технические проверки и анализы для удовлетворения потребителей.