Немецкий автопроизводитель BMW извинился перед китайскими водителями после того, как модель BMW 530Li была выделена на ежегодном телевизионном шоу, посвященном правам потребителей.
В двухчасовом шоу государственного телеканала China Central Television (CCTV) были высказаны жалобы от китайских потребителей на "раздражающие шумы" от трансмиссионного вала автомобиля BMW 530Li. BMW заявил, что проблема не влияет на безопасность вождения и может быть устранена путем ремонта, за который компания возместит все расходы.
В ответ на выявленные проблемы BMW глубоко извинился перед пользователями и обещал провести технические проверки и анализы для удовлетворения потребителей.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.