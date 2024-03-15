Паника не поможет: автоэксперты рассказали, как выжить при внезапной поломке тормозов на дороге

Автоэксперты рассказали, как правильно реагировать при отказе тормозов во время движения

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Эксперты из "АвтоВзгляда" делятся советами по действиям водителю при возникновении неисправности тормозной системы во время движения. В первую очередь важно оповестить других участников дорожного движения о проблеме и не паниковать.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Необходимо помнить, что тормозная система работает только при заведенном двигателе. При провалившейся педали тормоза рекомендуется надавить на нее 2-3 раза, зажать педаль на пару секунд и маневрировать, чтобы снизить скорость. Для автомобилей с механической трансмиссией можно использовать последовательное переключение передач для замедления.

Ручной стояночный тормоз также может быть полезен для остановки автомобиля. В крайнем случае можно прижаться к бордюру или препятствию для контактного торможения, что может спасти жизнь водителя и пассажиров.