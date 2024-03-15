66% опрошенных признались в страхе перед автономными машинами

Большинство людей боятся автономных автомобилей: новое исследование AAA

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Новое исследование AAA показало, что большинство людей испытывают страх перед автономными автомобилями.

Фото: Wikipedia by Shvicha is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако интерес к некоторым технологическим помощникам на дороге остается высоким, таким как системы автоматического торможения и удержания полосы движения.

Тем не менее, другое исследование AAA показало, что не все системы водительской помощи надежны, что добавляет сомнений в отношении перехода к полностью автономным автомобилям в ближайшем будущем.