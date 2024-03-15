66% опрошенных признались в страхе перед автономными машинами

Новое исследование AAA показало, что большинство людей испытывают страх перед автономными автомобилями.
Однако интерес к некоторым технологическим помощникам на дороге остается высоким, таким как системы автоматического торможения и удержания полосы движения.
Тем не менее, другое исследование AAA показало, что не все системы водительской помощи надежны, что добавляет сомнений в отношении перехода к полностью автономным автомобилям в ближайшем будущем.
Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.