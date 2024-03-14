"За рулем" объяснил, как возместить ущерб при ДТП, если виновник скрылся

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Понимаем: Произошло ДТП или нет?

Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

В соответствии с Федеральным законом "О безопасности дорожного движения", ДТП определяется как "событие, произошедшее в ходе движения по дороге транспортного средства с его участием, при котором пострадали или ранены люди, повреждены автомобили, сооружения, грузы или причинен иной материальный ущерб".

Следовательно, если ваш автомобиль, припаркованный на улице, был поврежден проезжающим мимо автомобилем (или при парковке) — следует вызвать ГИБДД, так как это считается ДТП. Произошло ДТП на парковке.

Если же ваш неподвижный автомобиль получил царапины от открывающейся двери соседнего автомобиля — следует обратиться в полицию. В данном случае инцидент не признается ДТП, так как автомобили не двигались.

Вероятнее всего, событие будет рассмотрено как причинение материального ущерба имуществу (согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ). Вызывайте полицию для выявления виновника и разбора произошедшего.

Обходимся без полиции

Если у обоих участников аварии есть полисы ОСАГО, и в ДТП участвовало не более двух автомобилей, при этом только автомобили получили повреждения, то можно оформить Европротокол.

Если же в результате аварии повреждена инфраструктура (ограждение, мусорный бак, дерево) — следует обращаться в ГИБДД.

При оформлении ДТП на бумажном бланке лимит страхового возмещения не превышает 100 тысяч рублей. Однако, если нет разногласий и вы отправите электронный протокол с фотографиями повреждений через приложение, лимит может быть увеличен до 400 тысяч рублей.

Соблюдаем ПДД

Если виновник совершил наезд и скрылся с места происшествия, но событие может быть квалифицировано как ДТП, следует соблюдать требования пункта 2.5 Правил Дорожного Движения: включить аварийную сигнализацию и установить аварийный знак на расстоянии не менее 15 м от автомобиля. С точки зрения закона, ДТП с припаркованным автомобилем не отличается от столкновения двух движущихся машин.

Собираем доказательную базу

Перед приездом полиции рекомендуется сфотографировать и снять видео повреждений, полученных автомобилем.

Важно, чтобы на видео были зафиксированы дата, время и место происшествия (в кадр должны попасть номер дома, название улицы, соседние дома).

Старайтесь найти свидетелей (предпочтительно попросить их сфотографироваться рядом с вашим автомобилем) и запишите их контактные номера.

Изучите местность, где произошло ДТП, на наличие ближайших камер наблюдения — их данные могут помочь в расследовании происшествия.

Также возможно, что у кого-то из владельцев автомобилей был включен видеорегистратор. Чем больше доказательств, тем выше вероятность получения возмещения ущерба.

Важно: не пытайтесь преследовать виновника!

Закон не предусматривает наказание только для виновника ДТП, оставившего место происшествия. Вас также могут лишить прав на срок от 1 года до 1,5 лет в соответствии с пунктом 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Сообщаем обо всем произошедшем

Сотрудники полиции составят протокол осмотра места происшествия и зафиксируют видимые повреждения автомобиля. Кроме того, сотрудники ГИБДД начнут поиск водителя, покинувшего место ДТП.

Уточните, куда будет направлено ваше дело в ГИБДД — вы сможете приехать туда позже для предоставления дополнительных пояснений (если появятся свидетели или новые обстоятельства происшествия).

Обращаемся в страховую компанию

Если у вас есть страховка "каско", после получения справки от ГИБДД вы можете немедленно обратиться в страховую компанию — этого документа будет достаточно для возмещения ущерба. Однако, если ваш автомобиль был неправильно припаркован, страховая компания может отказать в выплате.

Если у вас нет "каско", ремонт будет оплачен только после того, как будет найден и признан виновник — для возмещения ущерба требуются данные его полиса ОСАГО.

Когда можно ожидать выплаты?

Если водителя нашли, и он имеет полис ОСАГО и признает свою вину, документы для страховой компании будут подготовлены быстро.

Если виновник будет отрицать свою вину, может потребоваться обращение в суд. Все документы для страховой компании вы сможете получить только после того, как суд признает второго водителя виновником аварии. Судебное разбирательство может занять несколько месяцев.

Еще сложнее будет получить выплату, если у виновника нет действующего полиса ОСАГО. После того, как его вина будет доказана в суде, вам придется подать еще один иск о возмещении ущерба вашему имуществу.

Если виновник не будет найден, вы не сможете получить выплаты по ОСАГО.