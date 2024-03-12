Трамп готов отменить все электромобильные решения Байдена

Yahoo Finance: политика электромобилей Байдена может быть отменена, если Трамп вернется к власти

0:34 Your browser does not support the audio element. Авто

В случае победы бывшего президента Дональда Трампа на следующих выборах в ноябре текущие политики Байдена по электромобилям могут быть отменены. Трамп высказался о том, что электромобили еще не готовы для широкого использования, и выразил опасения по поводу инфраструктурных проблем, связанных с зарядкой.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он также обещал отменить электромобильные политики Байдена, если вернется к власти. Это может повлечь за собой проблемы для инфраструктуры зарядки и потерю федерального финансирования, необходимого для развития сети зарядок и поддержки электромобильной отрасли.