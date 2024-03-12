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Трамп готов отменить все электромобильные решения Байдена

Yahoo Finance: политика электромобилей Байдена может быть отменена, если Трамп вернется к власти

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В случае победы бывшего президента Дональда Трампа на следующих выборах в ноябре текущие политики Байдена по электромобилям могут быть отменены. Трамп высказался о том, что электромобили еще не готовы для широкого использования, и выразил опасения по поводу инфраструктурных проблем, связанных с зарядкой.

Yahoo Finance: политика электромобилей Байдена может быть отменена, если Трамп вернется к власти
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он также обещал отменить электромобильные политики Байдена, если вернется к власти. Это может повлечь за собой проблемы для инфраструктуры зарядки и потерю федерального финансирования, необходимого для развития сети зарядок и поддержки электромобильной отрасли.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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