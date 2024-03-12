Трамп готов отменить все электромобильные решения Байдена

В случае победы бывшего президента Дональда Трампа на следующих выборах в ноябре текущие политики Байдена по электромобилям могут быть отменены. Трамп высказался о том, что электромобили еще не готовы для широкого использования, и выразил опасения по поводу инфраструктурных проблем, связанных с зарядкой.
Он также обещал отменить электромобильные политики Байдена, если вернется к власти. Это может повлечь за собой проблемы для инфраструктуры зарядки и потерю федерального финансирования, необходимого для развития сети зарядок и поддержки электромобильной отрасли.
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