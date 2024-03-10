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В ГИБДД раскрыли, через сколько часов после употребления спиртного можно управлять машиной

2:08
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Представитель ГИБДД, с которым общался портал njcar.ru, поделился советами о том, как избежать нарушения закона в случае употребления алкоголя и когда безопасно садиться за руль после застолья.

В ГИБДД раскрыли, через сколько часов после употребления спиртного можно управлять машиной
Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

Согласно российскому законодательству, водителям запрещено управлять автомобилем, если содержание алкоголя в их организме превышает 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

Чтобы ускорить процесс выведения алкоголя из организма, важно придерживаться нескольких простых рекомендаций. Эксперты рекомендуют начать праздничный день с прогулки на свежем воздухе и плотного завтрака. Также полезно употребить небольшое количество алкоголя за несколько часов до начала празднования. Это поможет активировать специальные ферменты, которые способствуют расщеплению алкоголя, и уменьшить его воздействие во время основного застолья.

За несколько часов до начала праздника также рекомендуется употребить большое количество воды. Это поможет разбавить алкоголь, снизив его концентрацию в организме. Во время употребления пищи также стоит пить много жидкости, чтобы естественным путем уменьшить уровень алкоголя в крови и ускорить его выведение из организма.

Хотя употребление жирной пищи вместе с алкоголем может снизить степень опьянения, оно не ускоряет процесс выведения алкоголя из организма.

Еще один важный момент: если вы планируете водить автомобиль на следующий день после праздника, лучше избегать курения в сочетании с употреблением алкоголя. После праздника важно хорошо выспаться и отдохнуть.

Контрастный душ утром и прогулка на свежем воздухе также помогут быстрее вывести алкоголь из организма через дыхание.

Время, необходимое для полного расщепления алкоголя и очищения организма от него, может варьироваться от 12 до 14 часов в зависимости от различных факторов. Однако для безопасного вождения после употребления алкоголя рекомендуется подождать хотя бы сутки.

Даже если алкоголь уже не обнаруживается в организме, похмелье может вызвать неприятные ситуации на дороге и снизить вашу концентрацию и внимание.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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