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Илон Маск обещает побить мировой рекорд с Tesla Roadster: как он это сделает?

Илон Маск объявил о революционных целях для Tesla Roadster

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Авто

Глава Tesla Илон Маск объявил о новых амбициозных целях для долгожданной модели Tesla Roadster, что вызвало волну интереса в автомобильной индустрии. Среди новых показателей — разгон с 0 до 100 километров в час менее чем за одну секунду, что стало бы мировым рекордом.

Илон Маск объявил о революционных целях для Tesla Roadster
Фото: Wikipedia by Smnt is licensed under CC BY-SA 4.0

Мате Римац, генеральный директор Bugatti Rimac, отметил, что такие цифры технически возможны при использовании тяги. Однако он также указал на потенциальные недостатки такого ускорения, связанные с излишним весом оборудования.

Маск не уточнил, каким образом Roadster будет оснащен для превращения мечты в реальность, лишь заявив, что разгон — "наименее интересная часть". По словам Маска, дизайн серийного производства второго поколения Tesla Roadster завершен, и компания планирует представить его к концу года, а первые модели начнут поставляться в 2025 году.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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