Илон Маск обещает побить мировой рекорд с Tesla Roadster: как он это сделает?

Глава Tesla Илон Маск объявил о новых амбициозных целях для долгожданной модели Tesla Roadster, что вызвало волну интереса в автомобильной индустрии. Среди новых показателей — разгон с 0 до 100 километров в час менее чем за одну секунду, что стало бы мировым рекордом.
Мате Римац, генеральный директор Bugatti Rimac, отметил, что такие цифры технически возможны при использовании тяги. Однако он также указал на потенциальные недостатки такого ускорения, связанные с излишним весом оборудования.
Маск не уточнил, каким образом Roadster будет оснащен для превращения мечты в реальность, лишь заявив, что разгон — "наименее интересная часть". По словам Маска, дизайн серийного производства второго поколения Tesla Roadster завершен, и компания планирует представить его к концу года, а первые модели начнут поставляться в 2025 году.
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