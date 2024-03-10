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Дисплейные экраны в автомобилях повышают риск ДТП, признали эксперты EuroNCAP

Times: Автомобили с дисплеями признали опасными для жизни

Авто

В Европе автомобильные эксперты пересматривают свои критерии безопасности для машин, особенно тех, у которых много сенсорных дисплеев. Согласно информации издания Times, ссылающегося на Мэтью Эйвери, директора по развитию ассоциации EuroNCAP, которая проводит независимые краш-тесты, оценки безопасности автомобилей будут зависеть от наличия физических кнопок управления.

В январе 2026 года Euro NCAP планирует ввести новый протокол для оценки безопасности транспортных средств, придающий особое значение наличию физических элементов управления.

По словам Эйвери, актуальная тенденция в автомобильной промышленности к увеличению числа сенсорных панелей стала серьезной проблемой. В ассоциации считают, что именно дисплеи отвлекают водителей и повышают риск аварий.

EuroNCAP намерена поощрять автопроизводителей за внедрение физических элементов управления, по крайней мере, для основных функций. Среди них — поворотники, кнопка "аварийного стопа", звуковой сигнал и кнопка экстренного вызова системы eCall (аналог системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в Европе).

Автомобили без таких элементов будут получать более низкие оценки от экспертов по безопасности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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