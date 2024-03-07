5 шокирующих методов справиться с замерзшим омывателем на авто: секреты от экспертов"

Автоэксперты рассказали, что делать, если в бачке замерзла омывайка

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"Антизамерзающая" жидкость в резервуаре омывателя лобового стекла может замерзнуть при даже небольших морозах, если её свойства не соответствуют заявленным характеристикам. Портал njcar. ru предложил несколько методов для решения этой проблемы.

Фото: Wikipedia by Hamedog is licensed under CC BY-SA 3.0

Каждый автовладелец сталкивался с ситуацией, когда после нажатия на рычаг омывателя ветрового стекла из форсунок не выходит ни капли "антизамерзайки". Простейший способ — поместить автомобиль в отапливаемый гараж или подземную парковку и дождаться, пока он прогреется и лед в резервуаре омывателя, шлангах и форсунках начнет таять. Этот метод действенен, но требует наличия свободного времени.

В большинстве случаев замерзает только часть "антизамерзайки", оставшаяся в шлангах и форсунках. Поэтому первым шагом можно попробовать очистить форсунки ото льда. Для этого потребуется размораживатель для замков из автомагазина и шприц с тонкой иглой. Достаточно ввести размораживающую жидкость в форсунки омывателя при помощи шприца. Если лед был только в них и в подводящих трубках, проблема будет решена.

Замерзший резервуар омывателя — настоящая беда. Если повезло и резервуар заполнен менее чем на половину, можно залить небольшое количество спиртосодержащей жидкости, которая быстро растворит лед. Подойдет даже денатурированный этиловый спирт из хозяйственного магазина.

Если резервуар замерз до краев или нет возможности найти магазины, придется отправиться на автомойку и попросить работника вставить шланг с водой в горловину резервуара омывателя и открыть кран. Вода при этом не должна быть горячей. Правда, затем необходимо обязательно опустошить резервуар и залить качественную морозостойкую "антизамерзайку".