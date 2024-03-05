Больше мощности и дальности: Hyundai Ioniq 5 получает обновление — что это значит для водителей?

Hyundai представил обновленную версию Ioniq 5

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Hyundai представил обновленную версию электромобиля Ioniq 5 на своем корейском сайте. Обновление включает новые цвета кузова, измененный дизайн передней части, обновленную заднюю спойлер и увеличение длины на почти дюйм благодаря переработанным бамперам.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Главным изменением стало увеличение емкости аккумулятора с 77.4 кВтч до 84 кВтч, что увеличило запас хода до 301 мили. Интерьер также получил обновления, включая новый руль, ревизированную центральную консоль с портами USB-C и новый дизайн беспроводной зарядной панели.

Большое внимание уделено улучшению программного обеспечения с помощью системы Connected Car Navigation Cockpit, а также добавлению физических кнопок для некоторых функций. Вопрос о том, сколько из этих изменений дойдет до американской версии, остается открытым, но хорошая новость заключается в том, что Hyundai не увеличил цену в Корее, что говорит о том, что цены на обновленную модель могут остаться стабильными и для других рынков.