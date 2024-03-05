Больше мощности и дальности: Hyundai Ioniq 5 получает обновление — что это значит для водителей?

Hyundai представил обновленную версию электромобиля Ioniq 5 на своем корейском сайте. Обновление включает новые цвета кузова, измененный дизайн передней части, обновленную заднюю спойлер и увеличение длины на почти дюйм благодаря переработанным бамперам.
Главным изменением стало увеличение емкости аккумулятора с 77.4 кВтч до 84 кВтч, что увеличило запас хода до 301 мили. Интерьер также получил обновления, включая новый руль, ревизированную центральную консоль с портами USB-C и новый дизайн беспроводной зарядной панели.
Большое внимание уделено улучшению программного обеспечения с помощью системы Connected Car Navigation Cockpit, а также добавлению физических кнопок для некоторых функций. Вопрос о том, сколько из этих изменений дойдет до американской версии, остается открытым, но хорошая новость заключается в том, что Hyundai не увеличил цену в Корее, что говорит о том, что цены на обновленную модель могут остаться стабильными и для других рынков.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.