Как вырастить жимолость с богатым урожаем: секреты садоводов

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы выращивают жимолость как декоративный кустарник, даже не подозревая, что он может радовать урожаем необыкновенно вкусных ягод. Но, чтобы жимолость дала хороший урожай, за ней нужно ухаживать правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Franz Xaver, CC BY-SA 3.0

Основные процедуры довольно просты: высаживайте жимолость на солнечном месте, регулярно поливайте (так как она не переносит засуху), подкармливайте удобрениями и мульчируйте почву. Также жимолости требуется регулярная обрезка, чтобы её ветви не мешали друг другу, создавая тень.

Особенность этого кустарника в том, что он не любит близких соседей, особенно если те крупные. Однако для хорошего плодоношения рядом обязательно должна расти ещё одна жимолость — кустам нужны опылители.

Чтобы обеспечить урожай, посадите как минимум два куста жимолости на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Это создаст все условия для полноценного опыления и обильного плодоношения.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae).

