Ночные кошмары водителей: как защитить свой автомобиль от угона

Где оставить машину, чтобы ее точно не угнали: советы водителям

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Любой водитель опасается, что его автомобиль могут похитить. Иногда даже средства противоугонной защиты не успокаивают автовладельца. Особенно тревожно это становится в темное время суток, когда приходится оставлять машину без присмотра на длительное время.

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К тому же, угонщики чаще всего действуют ночью. Однако соблюдение определенных мер предосторожности позволяет не беспокоиться за свой автомобиль: преступник, скорее всего, не решится его угонять.

Касательно выбора места для парковки, наилучшим вариантом, конечно же, является гараж. Если гараж не принадлежит водителю и не арендуется им, то лучше оставить машину на охраняемой стоянке. Однако не всем водителям по финансовым причинам доступны эти варианты защиты.

Если у вас нет гаража или вы не хотите тратиться на парковку каждый день, предпочтительно оставить автомобиль на хорошо освещенном участке. Было бы замечательно, если бы владелец мог видеть свое транспортное средство из окна.

Если нет возможности оставить автомобиль у дома, рекомендуется припарковаться на территории с системой видеонаблюдения.