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Ночные кошмары водителей: как защитить свой автомобиль от угона

Где оставить машину, чтобы ее точно не угнали: советы водителям

1:07
Авто

Любой водитель опасается, что его автомобиль могут похитить. Иногда даже средства противоугонной защиты не успокаивают автовладельца. Особенно тревожно это становится в темное время суток, когда приходится оставлять машину без присмотра на длительное время.

Где оставить машину, чтобы ее точно не угнали: советы водителям
Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

К тому же, угонщики чаще всего действуют ночью. Однако соблюдение определенных мер предосторожности позволяет не беспокоиться за свой автомобиль: преступник, скорее всего, не решится его угонять.

Касательно выбора места для парковки, наилучшим вариантом, конечно же, является гараж. Если гараж не принадлежит водителю и не арендуется им, то лучше оставить машину на охраняемой стоянке. Однако не всем водителям по финансовым причинам доступны эти варианты защиты.

Если у вас нет гаража или вы не хотите тратиться на парковку каждый день, предпочтительно оставить автомобиль на хорошо освещенном участке. Было бы замечательно, если бы владелец мог видеть свое транспортное средство из окна.

Если нет возможности оставить автомобиль у дома, рекомендуется припарковаться на территории с системой видеонаблюдения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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