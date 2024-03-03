Слабое звено: почему полноприводные кроссоверы сталкиваются с проблемами трансмиссии после 100 тысяч километров

Водителям рекомендовали отказаться от езды по бездорожью на некоторых кроссоверах

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Популярные полноприводные кроссоверы, такие как Hyundai Santa Fe, Hyundai ix35, Hyundai Tucson, Hyundai ix55, Kia Sportage и Kia Sorento, могут столкнуться с проблемами трансмиссии после 100 тысяч километров пробега из-за особенностей конструкции.

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Проблема заключается в недостаточной смазке шлицевого соединения между валами коробки передач и угловым редуктором. Эксперты предупреждают, что эта неисправность трудно выявляется и чаще всего проявляется у автомобилей, эксплуатируемых на бездорожье и во влажных климатических условиях. Ремонт данной проблемы может быть затратным и занимает в среднем пару дней, при этом стоимость ремонта может достигать 80 тысяч рублей.

Для предотвращения проблем с трансмиссией рекомендуется ограничивать эксплуатацию автомобиля в условиях повышенной влажности, регулярно проверять уплотнители в трансмиссии, а также проводить профилактику шлицевого соединения и регулярно менять масло в узлах трансмиссии.