Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Причины горечи огурцов
Российские актёры, которые дружат с юных лет
В Call of Duty скоро появится кроссовер по Warhammer 40,000
Сэндвич с салатом из огурца и тунца: каждый сможет приготовить
Какую машину выбрать начинающему водителю? Советы от экспертов
Датские орнитологи обнаружили, что пение птиц помогает им сохранять свой голос
Правила ухода за драценой
Тренер "Валенсии" Рубен Бараха видит логику в протесте "Реала" против действий судьи в последнем матче
Милая игра Nekokami с котиками в космосе уже доступна в Steam
Слабое звено: почему полноприводные кроссоверы сталкиваются с проблемами трансмиссии после 100 тысяч километров

Водителям рекомендовали отказаться от езды по бездорожью на некоторых кроссоверах

1:01
Авто

Популярные полноприводные кроссоверы, такие как Hyundai Santa Fe, Hyundai ix35, Hyundai Tucson, Hyundai ix55, Kia Sportage и Kia Sorento, могут столкнуться с проблемами трансмиссии после 100 тысяч километров пробега из-за особенностей конструкции.

Водителям рекомендовали отказаться от езды по бездорожью на некоторых кроссоверах
Фото: openverse by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Проблема заключается в недостаточной смазке шлицевого соединения между валами коробки передач и угловым редуктором. Эксперты предупреждают, что эта неисправность трудно выявляется и чаще всего проявляется у автомобилей, эксплуатируемых на бездорожье и во влажных климатических условиях. Ремонт данной проблемы может быть затратным и занимает в среднем пару дней, при этом стоимость ремонта может достигать 80 тысяч рублей.

Для предотвращения проблем с трансмиссией рекомендуется ограничивать эксплуатацию автомобиля в условиях повышенной влажности, регулярно проверять уплотнители в трансмиссии, а также проводить профилактику шлицевого соединения и регулярно менять масло в узлах трансмиссии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней

Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.

Вильфанд: перед 8 марта грянут январские морозы
Правила посадки семян арбузов и дыни на рассаду
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков
Автоматизированный звукотепловой комплекс "Пенициллин" в спецоперации Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
У РФ есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16
Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли
Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли
Последние материалы
Причины горечи огурцов
Российские актёры, которые дружат с юных лет
Водителям рекомендовали отказаться от езды по бездорожью на некоторых кроссоверах
В Call of Duty скоро появится кроссовер по Warhammer 40,000
Сэндвич с салатом из огурца и тунца: каждый сможет приготовить
Какую машину выбрать начинающему водителю? Советы от экспертов
Датские орнитологи обнаружили, что пение птиц помогает им сохранять свой голос
Правила ухода за драценой
Тренер "Валенсии" Рубен Бараха видит логику в протесте "Реала" против действий судьи в последнем матче
Милая игра Nekokami с котиками в космосе уже доступна в Steam
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников