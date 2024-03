Юрист рассказал, можно ли сесть за руль, если не вписан в ОСАГО

Автоюрист объяснил, что водитель, не вписанный в страховку ОСАГО, подвергается административному штрафу в размере 500 рублей согласно статье 12.37 КоАП, даже если он является владельцем транспортного средства. На количество таких штрафов нет ограничений, но при оплате в течение 20 дней предоставляется скидка в 50%.

Фото: commons.wikimedia.org by Roulex 45 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic