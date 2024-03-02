Юрист рассказал, можно ли сесть за руль, если не вписан в ОСАГО

Автоюрист объяснил, что водитель, не вписанный в страховку ОСАГО, подвергается административному штрафу в размере 500 рублей согласно статье 12.37 КоАП, даже если он является владельцем транспортного средства. На количество таких штрафов нет ограничений, но при оплате в течение 20 дней предоставляется скидка в 50%.
В случае аварии по вине незастрахованного водителя, он обязан оплатить ущерб пострадавшим лично.
Однако в ситуациях форс-мажора, например, если водителю станет плохо, и незастрахованный пассажир решит сесть за руль для доставки до больницы, полицейский может не выписывать штраф по своей инициативе и проводить автомобиль до медпункта.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.